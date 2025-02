Diocesi: Ugento-S. Maria di Leuca, il vescovo Angiuli benedirà la mensa comunitaria “Città della Domenica” 

Rispondere concretamente alle richieste di aiuto, sempre in aumento, dei bisognosi. Con questo obiettivo, anche a Ruffano, presso la “Città della domenica”, sarà attivata una mensa comunitaria, realizzata dalla parrocchia “Natività Beata Maria Vergine”, con il supporto del Gal Capo di Leuca (che si è occupato dell’acquisto degli elettrodomestici con un contributo a fondo perduto) e della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca attraverso la Caritas diocesana, oltre a quello dell’Associazione di promozione sociale – Ets “Made in Soap” e l’azienda agricola “Borrello Claudia” di Salve. La benedizione della mensa comunitaria è in programma mercoledì 12 febbraio, alle 18, con il vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. Dopo l’incontro pubblico moderato dalla giornalista Luana Prontera, a cui parteciperanno Antonio Ciriolo, presidente di Gal Capo di Leuca, don Nino Santoro, parroco di Ruffano, e don Lucio Ciardo, direttore della Caritas diocesana, si terrà la presentazione del libro dedicato al vescovo Tonino Bello, dal titolo “Vi voglio bene”, a cura di mons. Vito Angiuli. Il presule dialogherà con Paolo Vincenti della “Società storia patria per la Puglia”. Il progetto ha una finalità sostenibile, oltre che sociale. Infatti, il Gal di Leuca coinvolgerà le aziende agricole del territorio che avranno la possibilità di smaltire le eccedenze produttive nelle tre mense di Tricase, Ugento e Ruffano.