Vita consacrata: Nocera Inferiore-Sarno, oggi pomeriggio celebrazione al santuario della Foce

Domani, domenica 2 febbraio, si celebra la Giornata mondiale della vita consacrata. “Una Giornata che ci vuole insieme per rendere grazie al Signore del dono della nostra vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo. Quest’anno, in special modo, lo facciamo anche noi come ‘Pellegrini di Speranza’, nel contesto del Giubileo indetto da Papa Francesco per tutta la Chiesa”, scrive padre Aldo D’Andria, delegato diocesano per la vita consacrata per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno.

La diocesi celebrerà questo appuntamento al santuario della Foce in Sarno oggi, sabato 1° febbraio, con inizio alle ore 16.30, con il rito della Candelora.

“È un’occasione propizia non solo per ringraziare il Signore del dono ricevuto, ma anche per rafforzare i nostri vincoli di comunione con la Chiesa locale che pure noi, religiosi, religiose e consacrati, viviamo con intensa e generosa partecipazione al servizio della nostra Chiesa diocesana”, conclude padre D’Andria.

