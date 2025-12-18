Toscana Oggi: il Natale “che ci cambia la vita” e il numero speciale sulla Terra Santa

(Foto SIR)

“Un bambino che ci cambia la vita”. È il titolo dell’editoriale di Saverio Cannistrà che apre il numero del 21 dicembre di “Toscana Oggi”, settimanale regionale di informazione delle diocesi toscane. “Natale è la festa del bambino e della famiglia. Che uno di essi sia stato tal Gesù di Nazareth non è cosa da poco”, scrive Cannistrà. L’editoriale invita a riscoprire il significato autentico: “Se Dio è stabilmente con noi, fatto uomo come noi, non possiamo più cercare la pienezza della vita, il suo senso, il suo significato guardando al cielo”. E ancora: “Natale è un invito, un appello a fare della nostra umanità, quella in cui Dio stesso ha scelto di abitare, lo spazio di carne in cui viviamo”. Il numero dedica ampio spazio all’assistenza agli anziani in Toscana. Protagonista è Antonio, 86 anni, disabile dall’infanzia, che dopo la scomparsa dei genitori ha trovato accoglienza nella Rsa Madonna del Soccorso di Fauglia (Pisa). Il presidente di Uneba Pisa, Riccardo Novi, spiega che la struttura è nata per rispondere “alla carenza di personale qualificato. In necessità accogliere famiglie e comunità”. Nel numero anche l’esperienza della Rsa Concetta e i suoi “nonni”, dove si lavora come in famiglia costruendo relazioni durature. “Toscana Oggi” annuncia l’uscita di un numero speciale di Natale dedicato alla Terra Santa.