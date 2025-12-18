Diocesi: L’Aquila, domani mons. D’Angelo visita il carcere per gli auguri di Natale

Domani l’arcivescovo dell’Aquila, mons. Antonio D’Angelo, accompagnato dal cappellano, farà visita ai detenuti della Casa circondariale dell’Aquila, in località Costarelle di Preturo, per portare loro gli auguri di Natale. Prima dell’incontro con i detenuti, l’arcivescovo incontrerà la direzione e il personale della Polizia penitenziaria. Al termine della mattinata mons. D’Angelo si recherà nei locali dell’ex seminario diocesano, in piazza Duomo, per rivolgere gli auguri natalizi al clero che ha prestato servizio nella basilica di Collemaggio nel corso dell’Anno giubilare ormai prossimo alla conclusione. L’incontro con sacerdoti e religiosi si svolgerà nei nuovi spazi di accoglienza per il clero, recentemente realizzati presso l’ex seminario diocesano grazie al contributo straordinario della giunta della Regione Abruzzo.

