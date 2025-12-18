Diocesi: Asti, presentato il nuovo bando del Progetto Culturale per tesi in ambito universitario

È stata presentata ieri, nel Seminario vescovile di Asti, la nuova edizione del bando promosso dal Progetto culturale della diocesi in collaborazione con il consorzio Asti Studi superiori. Un’edizione, la diciassettesima, che non cambia forma. Sei infatti – viene spiegato in un comunicato – le borse che verranno assegnate per lo svolgimento di tesi, con lo scopo di incentivare studenti e studentesse universitari a trattare, nelle loro tesi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato e master universitario post laurea, tematiche inerenti l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la scienza e le tecnologie, da porre in stretta relazione ai territori e alle comunità della provincia e/o diocesi di Asti, anche in considerazione di quanto riconosciuto dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità”, suggerito dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e dal “Piano strategico per lo sviluppo territoriale della provincia di Asti”.

Come da tradizione – viene ricordato – le borse di studio, hanno la particolarità di essere elargite, non alla fine del ciclo di studi universitari, bensì al momento della scelta della tesi da discutere, proprio per favorire concretamente il percorso di ricerca volto alla redazione, quale contributo alle spese sostenute. Cinque borse avranno un premio da 500 euro mentre la sesta sostenuta dal gruppo scout Agesci Asti 1, nel centenario della sua donazione sarà del valore di 1.000 euro.

Presenti alla conferenza stampa, coordinata dal direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi e referente del Progetto Culturale, Michelino Musso, il vescovo Marco Prastaro, il professor Luigi Berzano, presidente della Commissione che valuterà le proposte di tesi, e Guido Saracco, nuovo presidente del Consorzio Universitario Astiss.

Per iscriversi al bando c’è tempo fino all’aprile 2026 mentre le premiazioni avverranno a giugno.

