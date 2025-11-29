Solidarietà: Regala un Sorriso, gli obiettivi raggiunti e l’incontro con Papa Leone XIV. “Fare del bene fa stare bene”

(Foto Regala un Sorriso)

Papa Leone XIV ha incontrato i fondatori di Regala un Sorriso Piemonte Odv, Carmelo Franceschini, Daniele Sobrero e Vincenzo Pizzonia, durante l’udienza generale del mercoledì, rinnovando la tradizione consolidata da cinque anni. Dall’associazione riferiscono come il Santo Padre abbia ascoltato con interesse la storia e i risultati raggiunti, gradendo i doni portati dai fondatori: la locandina di “Regala un sorriso 2026”, una maglia personalizzata a lui dedicata, un’icona della Madonna dei Fiori di Bra, un’immagine del beato Cottolengo e un lavoro dei bambini delle scuole di Alba sul tema “Giornalisti per un giorno”. Al termine, Papa Leone XIV ha autografato le maglie indossate dai tre fondatori. Il traguardo per il quinto anno di attività è l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico e di un apparecchio per mammografia di ultima generazione per il Dipartimento materno infantile dell’Ospedale di Verduno. “Scopo del nostro progetto – spiegano Franceschini, Sobrero e Pizzonia – è aiutare a curarsi a chilometro zero, cercando di ridurre stress e fatiche ai piccoli pazienti e trasferte faticose ed onerose alle famiglie”. Dal 2022, l’associazione ha donato macchinari e supporto specialistico a Verduno e all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per un totale di 145mila euro, coinvolgendo 12 Comuni sensibili al progetto. I fondatori definiscono l’incontro con il Papa “un momento di stimolo, che dona nuove forze e certezze, di grande aiuto per raggiungere gli obiettivi prefissati”.