Diocesi: Cagliari, ieri presentati il nuovo sito e il nuovo logo

(Foto diocesi di Cagliari)

Sono stati presentati, ieri, nella curia arcivescovile di Cagliari, il nuovo sito e il nuovo logo dell’arcidiocesi. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, con il supporto della Cei, rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovamento della comunicazione ecclesiale, intrapreso negli ultimi mesi, con l’obiettivo di raccontare la vita della diocesi con linguaggi più chiari, accessibili e vicini alle persone.

“Il processo di rinnovamento della comunicazione diocesana – ha affermato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi – ha vissuto oggi un momento decisivo. Si conclude così un cammino che potremmo definire ‘sinodale’, fatto di coinvolgimento, di competenze e di collaborazione tra la nostra Chiesa locale e la Conferenza episcopale italiana. Non si tratta semplicemente di utilizzare nuovi strumenti. Come ricordava il cardinale Ratzinger, la Chiesa non è chiamata solo a usare i mezzi digitali, ma ad abitarli. La differenza è quella della vita: abitare significa entrare in questo spazio con autenticità, stabilire relazioni significative, condividere non solo informazioni ma il senso stesso dell’esistenza. La Chiesa desidera abitare il digitale perché vuole incontrare ogni uomo e condividere con tutti la speranza radicale che Cristo ci ha donato”. “Il nuovo portale e il nuovo logo nascono da un ascolto continuo della realtà ecclesiale e umana: la comunicazione è infatti ascolto e incontro, è attenzione alle storie, alle attese, alle domande. Il portale comunica anche uno sguardo di fede sulla nostra diocesi, sulla Sardegna, sull’Italia e sul mondo. Uno sguardo – ha evidenziato il presule – che non rinuncia a dare un giudizio: chiamare le cose per nome, leggere la storia alla luce del Vangelo, dare ragione della speranza che portiamo”.

“Da sempre – ha raccontato Giovanni Silvestri, direttore del Servizio informatico della Cei – abbiamo cercato di condividere competenze, realizzazioni, esperienze di tutte le diocesi. Siamo partiti dal lavorare su piattaforme tecnologiche comuni, che agevolano il lavoro di tantissimi che possono concentrarsi sui contenuti e non preoccuparsi dei servizi tecnologici. Ci siamo ritrovati a far circolare progetti di comunicazione, percorsi di formazione, nuovi linguaggi, proposte culturali e pastorali, e non ultime le buone pratiche. Mantenere il passo con le evoluzioni della comunicazione digitale richiede impegno, ma possiamo contare su collaborazioni preziose. Il patrimonio che condividiamo è fatto soprattutto di persone, non tanto e non solo di servizi tecnologici. La nostra ‘Silicon Valley’ non è in California, ma a Brindisi, Taurianova, Messina, Cagliari, Padova, in tantissime realtà delle Chiese locali. Ci piace avere uno sguardo privilegiato rivolto ai giovani, per ascoltarli, valorizzarli, imparare da loro.

“Guardare a un sito Internet – ha sottolineato Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei – come a un semplice strumento sarebbe davvero improprio. È più attinente, infatti, la definizione di ambiente di vita in cui vengono condivise esperienze, comunicazioni e informazioni. Il sito non è solo una vetrina, ma un luogo di narrazione e di identità. Qui si sperimenta la bellezza della creatività che è sempre accompagnata dalla progettualità. Se questo vale per il web in generale, diventa ancora più stimolante e impegnativo per la comunità ecclesiale, come è appunto la diocesi. C’è uno slogan che aiuta a comprendere questa dimensione: una Chiesa che ascolta e racconta… L’augurio per il nuovo progetto web della diocesi di Cagliari è che diventi sempre più testimonianza di vitalità e vivacità per la Chiesa e la società. In che modo? Tessendo relazioni e comunione, aprendo processi di narrazione e comprensione della realtà, collocando sempre il frammento nell’insieme. È il piano editoriale che attesta il principio iniziale: non uno strumento – conclude – ma un ambiente di vita”.