Giubileo dei poveri: Roma, domani il concerto gipsy jazz dei “Moustaches Manouche”

(Foto Vol.A in Rete - Volontari per il Giubileo)

Nel quadro del Giubileo dei poveri, domani – domenica 30 novembre – al Centro di accoglienza Padre Claudio Santoro di Roma si terrà alle ore 15 il concerto gipsy jazz dei “Moustaches Manouche”, a ingresso gratuito per ospiti, residenti e cittadini del V Municipio. L’iniziativa rientra nel progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, promosso dal Dipartimento Protezione civile di Roma Capitale e dal Dipartimento politiche sociali e salute, e realizzato da Csv Lazio e Forum Terzo Settore del Lazio in collaborazione con la Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro. L’evento, spiegano gli organizzatori, nasce come momento di festa e inclusione per il territorio e per le persone accolte nella struttura. Attesa la partecipazione del presidente del V Municipio, Mauro Caliste, e dell’assessore alle Politiche sociali, Antonino De Cinti. Saranno presenti anche il presidente del Csv Lazio, Mario German De Luca, la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, e i rappresentanti della cooperativa partner. Il concerto si inserisce nel calendario delle iniziative del Giubileo dei poveri, che nel territorio municipale punta a valorizzare legami comunitari, protagonismo del volontariato e opportunità culturali aperte a tutti. “Musica che unisce” è il titolo scelto per la giornata, con l’obiettivo – sottolineano i promotori – di offrire un’occasione di incontro, sollievo e fraternità attraverso l’arte e la partecipazione condivisa.