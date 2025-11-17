Salone dello Studente: Università della Santa Croce, focus su orientamento, ricerca e dialogo con i giovani

Dal 18 al 20 novembre la Pontificia Università della Santa Croce sarà presente alla tappa romana del Salone dello Studente, il più grande appuntamento nazionale dedicato all’orientamento universitario, che ogni anno accoglie oltre 15.000 studenti di Roma e del Lazio alla Nuova Fiera di Roma (Padiglione 3 – Ingresso Est). La partecipazione dell’Ateneo coinvolgerà la Facoltà di Filosofia, l’Istituto superiore di Scienze religiose all’Apollinare e il Centro di Ricerca Disf, che animeranno lo stand con un team congiunto composto da docenti, personale amministrativo, dottorandi e coordinatori. Il coordinamento sarà affidato ai professori Elena Colombetti, Filippo Serafini, Ivan Colagè e Gennaro Luise. Obiettivo della presenza al Salone è presentare agli studenti delle scuole superiori e ai maturandi il profilo e la missione formativa dell’Università, illustrando l’offerta accademica, i progetti di ricerca e le iniziative di orientamento delle tre unità coinvolte. Nel programma ufficiale dell’evento è prevista anche una lecture organizzata dalla Santa Croce: martedì 18 novembre, dalle 10.10 alle 10.40 in Sala azzurra, Ivan Colagè, docente della Facoltà di Filosofia e direttore del Disf, terrà l’incontro “L’ambiente ti cambia: sceglilo! Paguri, AI e noi umani”, dedicato al rapporto tra ambiente, tecnologia e scelte umane. Il concept grafico dello stand è stato realizzato dall’Ufficio Grafica dell’Università.

