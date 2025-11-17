Libertà religiosa: Acs, domani conferenza stampa alla Camera dei deputati. Sarti, “sinergia parlamentare è opportuna”

(Foto Archivio Sir)

Martedì 18 novembre, alle 17.30, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, si terrà una conferenza stampa sulle violazioni della libertà religiosa e sulle persecuzioni ai danni dei cristiani nel mondo. Lo riferisce la Fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” (Acs). L’iniziativa avviene simbolicamente nell’ambito della Red Week di Acs, settimana internazionale che la Fondazione di diritto pontificio dedica annualmente alla sensibilizzazione sul dramma delle persecuzioni anticristiane. La conferenza, promossa di concerto con la Consulta italiana per la Libertà religiosa o di Credo e con il deputato Paolo Formentini, “intende rispondere alla necessità di promuovere e difendere il diritto alla libertà religiosa a livello internazionale, in particolare se tale diritto viene violato ai danni dei cristiani”. Secondo dati Acs, infatti, 413 milioni di cristiani vivono in Paesi in cui la libertà religiosa è gravemente violata, e di questi circa 220 milioni risiedono in aree in cui sono direttamente esposti a persecuzioni. “L’obiettivo – spiega Acs – è aprire un dibattito che si auspica possa coinvolgere il Parlamento italiano, per un impegno duraturo e trasversale in difesa di questo fondamentale diritto, sancito dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei Diritti umani”. Sandra Sarti, presidente di Acs Italia, evidenzia quanto una stabile collaborazione tra Organizzazioni impegnate nel settore e Istituzioni sia più che mai necessaria: “I dati emersi dall’ultima edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo di Acs sono allarmanti, e per questo una sinergia parlamentare è quanto mai opportuna”.