Elezioni regionali in Veneto: Padova, su la “Difesa del popolo” un inserto di 8 pagine con la voce dei 5 candidati

Tra meno di una settimana, il 23 e il 24 novembre, si apriranno le urne e 4 milioni e 300 mila veneti saranno chiamati a esprimere il loro voto per designare il nuovo presidente della Giunta regionale e i 49 membri del Consiglio regionale (a cui si aggiungeranno il presidente eletto e il candidato arrivato secondo). Dopo 15 anni con Luca Zaia sullo scranno più alto di Palazzo Balbi, il Veneto sceglie chi lo guiderà per i prossimi cinque anni, in un contesto internazionale complesso, con tante sfide da affrontare ma anche con una serie di problemi che si trascinano dalle scorse legislature.

In vista del voto, nel numero della Difesa del popolo del 16 novembre viene proposto un inserto di otto pagine – consultabile e scaricabile anche nella sezione “Regionali 2025” sul sito www.difesapopolo.it – nel quale viene data la parola ai cinque candidati alla presidenza della Regione (Fabio Bui, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Alberto Stefani e Riccardo Szumski). Ma nell’inserto si trovano inoltre gli 800 nomi divisi in 16 liste degli aspiranti consiglieri regionali e, come promesso durante il dibattito tra Manildo e Stefani di martedì 4 novembre all’Opsa di Sarmeola di Rubano, la voce ai cittadini che hanno segnalato le priorità per il Veneto al futuro presidente.

Sempre all’interno del sito, inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti live della campagna elettorale con altri approfondimenti, sguardi e curiosità.

