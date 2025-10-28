Giubileo mondo educativo: Sacru, a Roma le giornate di studio della Autumn school “The freedom of scientific research”. Venerdì udienza con Leone XIV

È una settimana ricca di iniziative quella della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru), il network internazionale degli Atenei cattolici di cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore è membro fondatore e sede del Segretariato. Da ieri al 31 ottobre, Sacru partecipa al Giubileo del mondo educativo attraverso le giornate di studio della Autumn school “The freedom of scientific research” ospitata nel campus di Roma dell’Australian Catholic University (largo Berchet, 4), alla quale partecipano 14 PhD students provenienti da otto Università membri dell’Alliance.

“È un’iniziativa sulla quale puntiamo molto, perché crediamo che sia attraverso la migliore formazione delle prossime generazioni di ricercatori e studiosi che possiamo davvero contribuire alla prosperità del bene comune nel mondo”, ha commentato Isabel Capeloa Gil, presidente dell’Alleanza per il triennio 2025-2028 e rettrice della Universidade Católica Portuguesa. “Argomenti come l’integrità e la libertà della ricerca, in un mondo fortemente polarizzato, sono sempre più cruciali per il progresso della scienza, e consentiranno alla società di non dubitare ma, anzi, di avere fiducia nella ricerca scientifica”. Del resto, come ha spiegato Pier Sandro Cocconcelli, segretario generale di Sacru e preside della Facoltà di Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica, “per creare una rete realmente efficace di Research Universities è fondamentale coinvolgere le giovani e i giovani, perché solo a partire dalle nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori, che rappresentano il vero motore della ricerca, è possibile sviluppare un network solido e innovativo, capace di promuovere ricerca avanzata nei diversi ambiti del sapere. Affrontare le sfide contemporanee richiede persone di ricerca capaci non solo di approfondire le proprie aree di studio, ma anche di aprirsi al dialogo con altre discipline, coltivando uno sguardo transdisciplinare che favorisca innovazione, creatività e collaborazione. La Autumn School che si terrà a Roma nasce proprio con questo obiettivo”.

Domani, poi, alle 17.30 presso Villa Lusa, residenza dell’Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede, vi sarà la presentazione di Sacru ai rappresentanti diplomatici presso la Santa Sede e ad altri interlocutori istituzionali. Giovedì 30, inoltre, il network parteciperà al Villaggio educativo globale con uno stand informativo (Sala Pio X, via dell’Ospedale). Infine, venerdì 31 ottobre, la delegazione dei rettori, pro-rettori e degli altri docenti dei nove Atenei membri dell’Alliance parteciperà all’udienza generale del Santo Padre, insieme agli studenti della Autumn school. Nel pomeriggio, vi sarà anche una sessione di presentazione delle attività e dei progetti futuri al Villaggio educativo globale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /