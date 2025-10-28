Alluvioni in Lombardia: Caritas ambrosiana avvia tre progetti a Milano e in Brianza per assistere le comunità colpite

Dopo le esondazioni del 22 settembre, che hanno interessato il Seveso e i torrenti Tarò e Certesa, Caritas ambrosiana ha mobilitato volontari e mezzi per assistere le comunità colpite. Interventi immediati hanno riguardato cinque località tra Milano, Monza Brianza e Como, con sgombero di acqua e fango e distribuzione di deumidificatori e riscaldatori. Ora, superata la fase emergenziale, l’ente ha avviato tre progetti per il ripristino di abitazioni, strutture e servizi: aiuti economici per almeno 20 famiglie fragili, interventi nella Rsa di Meda per 80 anziani e lavori di messa in sicurezza e riattrezzamento nella parrocchia di San Dionigi a Niguarda. Il valore complessivo dei progetti è di 85 mila euro, sostenibili tramite la raccolta fondi online o con bonifico. Info e donazioni: https://donazioni.caritasambrosiana.it/

