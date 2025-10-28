Formazione: Università Europea di Roma, mercoledì si conclude il progetto “Il futuro della speranza: dialogo nell’anno del Giubileo”

Si terrà mercoledì 29 ottobre, dalle 9.30, all’Università Europea di Roma (Uer), il convegno conclusivo del progetto triennale “The Future of Hope: an interdisciplinary dialogue”, promosso dal Centro di formazione integrale dello stesso Ateneo. “Continua il nostro dialogo, culturale e scientifico, sul tema della speranza nel mondo contemporaneo”, spiega Renata Salvarani, coordinatrice del progetto e docente di Storia del cristianesimo presso l’Uer: ai convegni svolti nel 2023 a Roma e nel 2024 a Bruxelles hanno partecipato numerosi professori, “che si sono confrontati sui risultati delle loro ricerche”. Fra le attività del 29 ottobre si terrà la presentazione del volume “The Future of Hope”, che raccoglie gli atti dei precedenti incontri. Introdurranno i lavori p. Pedro Barrajón, rettore dell’Uer, e p. Enrico Trono, direttore del Centro di formazione integrale. “Siamo felici di concludere questo bellissimo percorso a Roma, nell’anno del Giubileo della speranza”, afferma p. Enrico Trono: “I precedenti convegni sono stati un’esperienza preziosa di dialogo e di confronto, in un momento storico in cui il mondo ha veramente bisogno di guardare al futuro con speranza, ispirandosi alla visione di Papa Leone XIV, che ci invita costantemente a cercare l’amicizia e la pace nella vita quotidiana”.

