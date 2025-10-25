Diocesi: Torino e Susa, oggi la Giornata dei catechisti con consegna del mandato

Sarà dedicata a “Iniziazione cristiana, carità e vita fraterna” la Giornata interdiocesana dei catechisti e degli accompagnatori dei cammini di iniziazione cristiana che si svolge questa mattina al centro congressi del Santo Volto di Torino. I lavori prenderanno il via alle 9.30; dopo un momento di preghiera, la Pastorale catechistica dell’arcidiocesi di Torino e della diocesi di Susa presenterà alcune proposte formative pensate sia per bambini e ragazzi sia per gli adulti per “Accompagnare il cambiamento in catechesi”. Sarà poi don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba e docente di Antropologia teologica e di Storia della teologia nella Facoltà teologica della Sardegna, a sviluppare il tema “Iniziazione cristiana e carità”. Alle 12, poi, il vescovo ausiliare di Torino, mons. Alessandro Giraudo, presiederà la celebrazione del mandato ai catechisti e agli accompagnatori dei cammini di iniziazione cristiana.

