Chiese Abruzzo e Molise: martedì a Castelpetroso ritiro regionale del clero “Custodire le relazioni per annunciare il Vangelo”

Sarà dedicato ad approfondire il tema “Custodire le relazioni per annunciare il Vangelo” il tradizionale ritiro regionale del clero che si terrà martedì 28 ottobre presso la basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso (Is) per iniziativa della Conferenza episcopale abruzzese e molisana. La giornata – pensata come momento di preghiera, riflessione e fraternità rivolto a tutti i sacerdoti – si aprirà alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la recita dell’Ora Terza. Seguirà, alle 10, la relazione dei dom Luca Fallica, abate di Montecassino, che offrirà una riflessione sul valore delle relazioni nella vita pastorale e comunitaria. Dopo una breve pausa i sacerdoti prenderanno parte ai lavori di gruppo, guidati da moderatori, per condividere esperienze e prospettive di servizio. Il confronto proseguirà in assemblea alle 12.15, momento di sintesi e comunione tra i partecipanti. La giornata si concluderà con il pranzo fraterno alle 13.15. “Questo appuntamento – si legge in una nota – rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare lo spirito di comunione e di corresponsabilità nel servizio pastorale, rafforzando i legami fraterni che uniscono i presbiteri nella comune missione evangelizzatrice”.

