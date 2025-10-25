Conferenza episcopale lombarda: vescovi in Terra Santa. Card. Cantoni (Como), “continuiamo a pregare per la pace”

“In questi giorni invito tutti a continuare a pregare per la pace e a esprimere vicinanza e comunione spirituale con i nostri confratelli in pellegrinaggio nella Terra di Gesù. In questi ultimi giorni di ottobre, mese dedicato in modo particolare al Santo Rosario, chiediamo incessantemente l’intercessione di Maria, Regina della Pace, perché il mondo possa finalmente essere riconciliato e possiamo riconoscerci tutti fratelli”. Lo afferma il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, alla vigilia della partenza del pellegrinaggio che i vescovi delle dieci diocesi lombarde vivranno da lunedì in Terra Santa. Domani, in tutte le chiese della Lombardia, durante le messe domenicali, verrà letto il Messaggio a firma di tutti vescovi lombardi.

