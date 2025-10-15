’ndrangheta: Cosenza, domani seminario di studio su “simbologie a confronto”

“Chiesa e ‘Ndrangheta, simbologie a confronto”. Questo il tema di un seminario di studio che si svolgerà domani a Cosenza su iniziativa dell’Istituto di Ricerca e Formazione Interdisciplinare sulle mafie “don Peppe Diana”, attivo presso la sezione San Tommaso della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Due le sessioni previste: la mattina (9.15) presso la Sala University Club dell’Università della Calabria e il pomeriggio (16) presso la Sala conferenze dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” a Rende.

Il seminario è organizzato in collaborazione fra gli altri, con la diocesi di Cosenza-Bisignano, il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università di Calabria, l’Istituto Superiore di scienze religiose di Cosenza, l’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro, la Scuola di Formazione teologica della Diocesi di S. Marco Argentano, l’Uni.Ri.Mi. “Rossella Casini” e l’Associazione San Benedetto di Cetraro (CS). Durante la giornata – spiega il settimanale diocesano “Parola di Vita” che dedica un focus sul numero in distribuzione – si porrà l’accento sul linguaggio simbolico come dimensione costitutiva di ogni cultura umana e inevitabilmente di ogni rappresentazione religiosa, riflettendo sulle radici antropologiche della cultura ‘ndranghetista e analizzando il parallelismo tra il linguaggio simbolico religioso e quello mafioso. Al seminario interverranno l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato, al quale saranno affidate le conclusioni della Giornata, i professori e saggisti Augusto Cavadi e Giuseppe Savagnone della diocesi di Palermo, Fulvio Librandi dell’UniCal e mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio. L’indirizzo di saluto è affidato al neorettore dell’UniCal, Gianluigi Greco, al decano della Sezione San Tommaso della Facoltà Teologica di Napoli, don Antonio Foderaro, e a don Ennio Stamile, rettore dell’Università della Ricerca e della Memoria, coordinati da Giancarlo Costabile, docente di Antimafia presso l’UniCal e da don Emilio Salatino, Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose.

