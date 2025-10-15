Migranti: da inizio anno sbarcate 54.965 persone sulle nostre coste. Quasi 143mila persone accolte in tutta Italia

Sono finora 54.965 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 54.527 mentre nel 2023 furono 140.481. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Nella giornata di ieri sono state 632 le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 3.957 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a ottobre. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 5.722, mentre nel 2023 furono 10.277. Dei quasi 55mila migranti sbarcati in Italia nel 2025, 16.175 sono di nazionalità bengalese (29%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (7.459, 14%), Eritrea (6.786, 12%), Pakistan (3.668, 7%), Sudan (3.028, 6%), Somalia (2.463, 4%), Etiopia (2.021, 4%), Tunisia (1.519, 3%), Iran (1.438, 3%), Siria (1.229, 2%), Guinea (1.214, 2%), Algeria (1.115, 2%), Nigeria (783, 1%), Mali (753, 1%), Afghanistan (610, 1%) a cui si aggiungono 4.704 persone (9%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi ieri parlano di 142.970 persone su tutto il territorio nazionale di cui 102.261 nei centri di accoglienza, 1.306 negli hot spot (29 in Calabria e 1.277 in Sicilia) e 39.403 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (12%, in totale 17.603 persone), seguita da Lazio ed Emilia Romagna (9%), Sicilia, Piemonte e Campania (8%).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /