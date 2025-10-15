Diocesi: San Marco Argentano, domani il ricordo di mons. Castrillo nel 70° della morte

Nel 70mo della morte la diocesi di San Marco-Argentano-Scalea, domani ricorderà il venerabile mons. Agostino Ernesto Castrillo. La giornata culminerà con la solenne celebrazione eucaristica, alle ore 18, presieduta da mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi. Una presenza, quella del presule campano, che sottolinea -spiega una nota della diocesi – il forte legame tra la Calabria, terra di adozione pastorale di Castrillo, e la Campania, sua regione natale, creando “un ponte spirituale nel segno del Venerabile”. L’evento rappresenta “non solo un’occasione per ricordare la sua vita esemplare, ma anche per riscoprire l’attualità del suo messaggio di fede e carità”. La giornata di domani è stata preceduta da un triduo di preparazione. Ogni giorno, alle 17, la recita del Santo Rosario e la preghiera al Venerabile prima della Santa Messa delle 17.30. Le prime due serate hanno visto la partecipazione attiva delle suore Ancelle Eucaristiche. Le messe sono state presiedute rispettivamente da mons. Vincenzo Ferraro, canonico penitenziere, e da don Edyve Edmund Mutembe. Oggi, dopo la Messa delle 17.30 presieduta dal parroco di Fagnano Castello, don Paolo Viggiano, si terrà alle 20.45 la “Rievocazione della morte del Venerabile Agostino Castrillo”, un momento di preghiera e meditazione animato dall’Ordine Francescano Secolare. A seguire, mons. Stefano Rega, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, guiderà un momento di preghiera. Il Sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, oﬀrirà, a nome della comunità cittadina, un omaggio floreale. Nato a Caserta nel 1904 e morto in concetto di santità nel 1955, Agostino Castrillo, frate minore e poi vescovo nel 2012 è stato dichiarato “Venerabile”.

