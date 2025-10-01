Perù: al via a Iquitos il Vertice amazzonico dell’acqua. Mons. Cadenas, “fiumi vitali per sicurezza alimentare”

La città di Iquitos, nell’Amazzonia peruviana, si prepara ad accogliere più di 300 persone provenienti da 10 Paesi, che si riuniscono dal 1° al 3 ottobre per partecipare al Vertice amazzonico sull’acqua. Un evento che metterà in luce gli impatti della crisi ambientale sugli ecosistemi acquatici dell’Amazzonia occidentale, attualmente colpiti dall’estrazione di petrolio, dalla deforestazione, dalla presenza di dighe idroelettriche e dal boom dell’estrazione mineraria illegale.

Il Vertice amazzonico è organizzato dal Vicariato apostolico di Iquitos, in collaborazione con numerosi organismi ecclesiali e della società civile, tra cui il Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico (Celam), la Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), la rete Iglesias y Minería, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, l’Università Cattolica del Perù (Pucp) e la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama). Sarà uno spazio di dialogo tra scienza, fede e popolazioni indigene. L’intenzione è quella di ascoltare il grido della gente per trasformarlo in un impegno concreto per la sua cura.

L’evento si svolge in un luogo emblematico. La città di Iquitos si trova nel cuore dell’Amazzonia peruviana e, nonostante sia circondata da fiumi, il 60,3% della sua popolazione non ha accesso a questa risorsa, costringendo le famiglie a utilizzare acqua proveniente da fonti contaminate. Ne è un esempio il problema causato dalla fuoriuscita di petrolio nel fiume Marañón. Sono state inoltre richieste misure che includono la chiusura del canale di scolo a cielo aperto. A questo proposito, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza a favore degli insediamenti, riconoscendo le gravi violazioni dei diritti fondamentali della comunità. Per monsignor Miguel Ángel Cadenas, vescovo del vicariato apostolico di Iquitos, “rispettare il mandato della Corte costituzionale è un obbligo morale per ridurre le malattie e le sofferenze ed evitare perdite economiche significative”. Mons. Cadenas ricorda anche che “il bene comune implica la cura dell’ambiente; i fiumi sono vitali per la sicurezza alimentare. Il Vertice Amazzonico sull’Acqua cerca di mettere in contatto persone e istituzioni che condividono la stessa preoccupazione, promuovendo azioni congiunte per proteggere questa risorsa essenziale”.

