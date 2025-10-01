Atletica paralimpica: due ori e un argento per l’Italia ai Mondiali di Nuova Delhi. Sabatini, Dieng e Legnante brillano

(Foto Augusto Bizzi/FISPES)

È un’altra giornata ricca di soddisfazioni per la delegazione azzurra ai Campionati mondiali di Atletica paralimpica in corso al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi. L’Italia conquista due preziose medaglie d’oro, con Ambra Sabatini e Ndiaga Dieng, e un argento, con la capitana Assunta Legnante, confermandosi tra le protagoniste della rassegna iridata. Nei 100 metri T63, Ambra Sabatini torna sul gradino più alto del podio con una gara da autentica campionessa. Dopo l’esordio difficile nel salto in lungo, l’atleta toscana si impone con una rimonta spettacolare in 14’’39, precedendo l’indonesiana Karisma Evi Tiarani (14’’65) e la britannica Ndidikama Okoh (14’’66). Per Sabatini è il secondo titolo mondiale consecutivo dopo Parigi 2023. Nei gli 800 T20, il mezzofondista Ndiaga Dieng conquista il suo primo oro iridato con una gara intelligente: dopo aver controllato l’inizio aggressivo del bulgaro Angelov, prende il comando ai 600 metri e chiude in 1’53’’91, precedendo il saudita Mahutan (1’54’’26) e il turco Egilmez (1’54’’34). Dieng, che detiene anche il primato mondiale sulla distanza, tornerà in pista venerdì 3 ottobre per le semifinali dei 1500.

Nel lancio del disco F11, la veterana Assunta Legnante conquista la medaglia d’argento con un lancio di 37,90 metri. Dopo due nulli iniziali, la capitana azzurra trova la misura giusta al quarto tentativo, superando la lituana Dobrovolskaja (bronzo con 37,24). L’oro va alla cinese Enhui Xue con 39,51. Per Legnante si tratta del terzo podio mondiale consecutivo nella specialità, dopo l’oro di Dubai 2019 e il bronzo di Parigi 2023. Tornerà in gara sabato 4 ottobre nel getto del peso, dove cercherà il suo sesto titolo mondiale. Prosegue intanto il cammino di Riccardo Bagaini, che accede alla finale dei 400 T47 con il sesto tempo in 49’’82. L’azzurro tornerà in pista domani, giovedì 2 ottobre alle ore 14,40 italiane, per giocarsi una medaglia. Sempre giovedì 2 ottobre, alle ore 13,35 italiane, sarà la volta di Marco Cicchetti, bronzo iridato nei 100 metri, che proverà a lasciare il segno anche nel salto in lungo T44.