Volontariato: Fondazione con il Sud, 5 milioni per 33 nuovi progetti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia

Sono 33 i nuovi progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud attraverso il Bando volontariato 2024, rivolto al Terzo settore meridionale e promosso con l’obiettivo di supportare progetti in grado di diffondere l’azione volontaria, attivando meccanismi di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, coinvolgendo giovani e cittadini che non hanno mai svolto attività di volontariato. Per l’elevato numero di proposte ricevute, ai 3 milioni messi a disposizione dal bando se ne aggiungono ulteriori 1,8, per un totale di quasi 5 milioni di euro. “Questi nuovi progetti – spiega Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud – permetteranno alle comunità locali di usufruire di nuovi servizi, realizzare nuove attività, avere risposte concrete a difficoltà e bisogni, ma soprattutto consentiranno a tanti giovani di avvicinarsi al volontariato”.

In Sicilia saranno avviati 11 progetti (province di Trapani, Palermo, Catania, Enna, Siracusa); 9 in Campania (province di Napoli, Caserta, Salerno); 4 in Puglia (province di Foggia e Lecce); 4 in Basilicata (province di Matera e Potenza); 2 in Calabria (province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone); 1 in Sardegna (Provincia del Sud Sardegna). Altri 2 progetti hanno carattere di interregionalità. Le iniziative permetteranno di recuperare spazi e beni immobili (circa 900 mq di spazi degradati per un totale di 20 beni tra confiscati, ambientali, storico-culturali) trasformandoli in luoghi gestiti da giovani volontari in cui saranno realizzati laboratori di solidarietà, percorsi di arte, sport, cultura e in cui saranno aperte caffetterie, spazi di coworking, ciclofficine, falegnamerie, portinerie per l’ascolto dei bisogni di chi è in difficoltà. Scuole e giovani saranno coinvolti, tra l’altro, nella co-progettazione di servizi e attività per il proprio territorio; verranno realizzati percorsi formativi e di sensibilizzazione su legalità, cittadinanza attiva, ludopatia, rischi legati all’abuso di alcol, rispetto dei beni comuni, corretti stili di vita. Verrà realizzato un “armadio sociale” per mettere a disposizione di chi ne ha bisogno abiti usati o destinarli al riciclo. E ancora: laboratori e corsi di italiano per favorire l’integrazione di persone straniere.

Le partnership di progetto sono composte da quasi 250 organizzazioni, il 30% delle quali scuole secondarie e Comuni. Si prevede di avvicinare al mondo del volontariato oltre 3.300 persone. I progetti offriranno attività culturali e sportive a circa 3mila cittadini e nuovi servizi di carattere più assistenziale ad oltre 2mila persone.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /