Diocesi: Jesi, domenica incontro di pastorale familiare a Montecarotto

Domenica 12 gennaio un incontro dedicato alle famiglie presso il teatro comunale di Montecarotto (An) su iniziativa di sr. Anna Maria Vissani e della Pastorale familiare della diocesi di Jesi in collaborazione con i parroci della zona pastorale. Si tratta di incontro di catechesi per gli adulti e i genitori delle parrocchie e sarà occasione per riflettere e dialogare sul tema della “complicità e dell’alleanza tra genitori e figli, per affrontare con maggiore serenità le sfide dell’era digitale”. A guidare l’incontro Lorenzo Lattanzi, esperto in educazione e media, docente di Scuola Primaria dal 1991 e impegnato nell’associazione Aiart, come presidente regionale per le Marche e vice presidente nazionale. L’Aiart è un’associazione culturale che si propone di tutelare le persone, in particolare i minori, nel campo della comunicazione mediale e digitale, di contribuire allo sviluppo dei valori di libertà e di giustizia, all’affermazione della dignità della persona, al bene comune secondo i principi e i cardini della Dottrina Sociale della Chiesa.

