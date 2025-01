Diocesi: Fondazione Terra Santa, nel duomo di Pavia una mostra a fumetti su San Francesco

Il 4 gennaio 2025, a Pavia, presso l’altare di San Siro nel transetto del Duomo, è stata inaugurata la mostra “Nostro Fratello d’Assisi – Storia di una esperienza di Dio. San Francesco a fumetti” realizzata a cura di Cartoon Club Rimini. L’inaugurazione è avvenuta durante la celebrazione della messa presieduta da padre Stefano Gorla, barnabita, già direttore de Il Giornalino. La mostra racconta il santo patrono d’Italia attraverso una selezione di fumetti sulla sua vita e le sue opere, in un excursus originale e suggestivo che prende le mosse dal fumetto italiano del dopoguerra, tra storia, leggenda e fascinazione. Gli autori, le cui tavole sono riprodotte e commentate, sono di grande levatura: si va da Dino Battaglia a Gianni De Luca, da Luca Salvagno ad Athos; e inoltre sono riprodotti alcuni numeri della storica rivista Il Vittorioso, fino ai più recenti Roberto Battestini, Claudio Bighignoli, Astrid. Un percorso in immagini, con l’esposizione di pannelli illustrati, che fa capire l’importanza e il fascino che la figura di Francesco d’Assisi ha avuto e continua ad avere nella cultura popolare e nel mondo dei comics. Alcuni pannelli offrono un approfondimento del teologo Brunetto Salvarani. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 2 febbraio, Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora), negli orari di apertura della cattedrale, da lunedì a venerdì, ore 7-12.30/14-18.30; sabato e domenica, ore 8-12.30/14.30-20.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Terra Santa, in collaborazione con la diocesi di Pavia, la Comunità dei Frati minori di Canepanova e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Si inserisce nel Progetto “Francesco 2023 – 2026. Centenari francescani in Lombardia”, promosso dalla Fondazione Terra Santa con il sostegno della Fondazione Cariplo e il patrocinio di Regione Lombardia, che intende richiamare, attraverso linguaggi e forme le più diverse, l’importanza del messaggio di Francesco d’Assisi, una delle figure certamente più note e venerate d’Italia. A partire dal 2023, fino al 2026 (ottavo centenario della morte del santo), si susseguono una serie di anniversari (meglio, di ottocentenari) che offrono l’occasione per approfondire il lascito del francescanesimo alla società e alla cultura italiana.

Venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 18.00 presso la Sala Pertusati del Vescovado di Pavia, si terrà un incontro con padre Stefano Gorla che dialogherà con Enrico Impalà, teologo e scrittore, sul tema: “Nostro fratello Francesco – tra frate matita e sorella nuvola”.

