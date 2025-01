Siria: Roma, domani in Senato la proiezione del film documentario sul gesuita Paolo Dall’Oglio

“Paolo Dall’Oglio”: è il titolo del film documentario che sarà proiettato domani 8 gennaio, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, su iniziativa della senatrice Cinzia Pellegrino. Realizzato da Fabio Segatori, è il racconto della vita del gesuita romano rapito a Raqqa, in Siria, il 29 luglio 2013. Due settimane dopo, il 12 agosto 2013, venne data notizia della sua uccisione ma il corpo non è mai stato ritrovato. La sua vita, si legge in un comunicato stampa degli organizzatori, “è stata dedicata alla fede, al dialogo interreligioso, all’accoglienza e alla Pace: un’avventura umana che è anche una parabola per i giovani”. Durante la presentazione è previsto l’intervento, oltre che della senatrice Pellegrino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione straordinaria per i Diritti umani, anche del senatore Giulio Terzi di Santagata, presidente della Commissione politiche europee. Prenderanno inoltre parte all’incontro il regista Fabio Segatori, la responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, Lorenza Lei. E poi, ancora Nidal Shoukeir, giornalista e analista, Francesca Dall’Oglio, sorella di padre Paolo, Nader Akkad, imam della Grande Moschea di Roma, e padre Federico Lombardi, vaticanista e presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger.

