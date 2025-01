Austria: uno studio evidenzia l’aumento di pluralismo e individualismo nella religione e nella società

Cambiamenti significativi nella vita religiosa e “ideologica” in Austria sono evidenziati dai primi risultati di un nuovo studio dell’Università di Vienna commissionato da Orf. Come riporta il portale online “religion.ORF.at”, i ricercatori osservano una forte tendenza all’individualismo “che mette in discussione anche la convivenza e la democrazia”. La religiosità e le credenze stanno diventando sempre più plurali. Nel frattempo le istituzioni religiose e le associazioni non religiose perdono membri. D’altro canto la spiritualità e la fede rimangono importanti per molte persone, anche se in forma diversa. Solo il 14% degli intervistati crede in un Dio-persona. Il 37% crede invece nella forza dell’universo e il 38% in un destino predeterminato. La percentuale di persone che “non sanno in cosa credere” è del 15%. Nei mesi di aprile e maggio 2024, 2.160 persone selezionate in modo rappresentativo residenti in Austria di età compresa tra 14 e 75 anni sono state intervistate sulle loro convinzioni e valori. I responsabili degli studi Regina Polak, Astrid Mattes e Patrick Rohs sottolineano ora che “la religiosità e le credenze stanno diventando sempre più diversificate”. Alcune persone “sviluppano una nuova forma di religiosità combinando credenze diverse a seconda delle esigenze individuali”. Altri “aderiscono più strettamente alle credenze e ai valori tradizionali”. Secondo le informazioni raccolte cambiano anche le connessioni tra fede e atteggiamento politico, religione e scienza, atteggiamento religioso e solidarietà. “Il crescente individualismo rappresenta una sfida perché porta a un minore coinvolgimento in associazioni e gruppi”. I responsabili dello studio sono sorpresi dai risultati del sondaggio tra i giovani, sino ai 25 anni, che differiscono significativamente dai gruppi di persone più anziane per religiosità e atteggiamenti politici.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /