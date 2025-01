Università Europea: Roma, il 30 gennaio un incontro sull’umanizzazione della medicina

Giovedì 30 gennaio alle 17.30, all’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190), si terrà un nuovo incontro del ciclo “Caffè filosofici in biblioteca. Tra un bicchiere di vino e un calice di idee”. “Io non sono la mia malattia” il tema dell’incontro. Interverranno Ernesto Greco, coordinatore del corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Ateneo, e Guido Traversa, associato di Filosofia morale e direttore scientifico dei Caffè filosofici.

La medicina, spiegano i promotori, “non è solo scienza, ma anche arte”. Il suo compito non si esaurisce nella diagnosi e nella terapia, ma include una dimensione più profonda: “aiutare il paziente a distinguere sé stesso dalla malattia che lo colpisce. Un percorso complesso e delicato, che tocca tanto l’aspetto clinico quanto quello etico e umano”.

L’incontro ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Roma e dell’assessorato all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio.

I Caffè filosofici dell’Università Europea di Roma nascono da un’intuizione di Traversa. Sono realizzati con il supporto degli Uffici per la terza missione e le attività istituzionali e con la collaborazione del Centro di formazione integrale della stessa università e dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Obiettivo: attivare un processo di interazione con la comunità cittadina, allo scopo di sviluppare la ricerca e promuovere la crescita sociale, culturale e scientifica del territorio.

