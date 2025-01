Diocesi: Cagliari, domani l’incontro “Dare un’anima alla politica”. Intervengono don Bignami, Siddi e mons. Baturi

Giovedì 30 gennaio, presso l’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, si terrà l’incontro dal titolo “Dare un’anima alla politica”, promosso e organizzato da 14 associazioni e gruppi della diocesi di Cagliari.

La manifestazione sarà un momento di riflessione condivisa tra voci cattoliche e laiche, ispirato dal libro “Dare un’anima alla politica” di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale sociale e del lavoro della Cei, che parteciperà all’evento (con inizio alle ore 17). Coordinerà i lavori Franco Siddi, presidente di Tv2000. Sarà presente anche l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi.

“La necessità di dare un’anima alla politica è sotto i nostri occhi. Anche l’uomo della strada – ha detto recentemente don Bignami – si accorge della distanza abissale tra la politica e la vita ordinaria, tanto che la percentuale degli elettori ha raggiunto il peggior livello della storia repubblicana. La disaffezione è sintomo di profondo malessere. Questa distanza esprime una delusione e una mancanza di incarnazione. Troppa lontananza dalla vita reale è, a ben pensarci, lontananza dalla spiritualità cristiana. Inoltre, la democrazia odierna soffre di leaderismo e di accentramento personalistico”.

L’incontro non ha finalità politiche o prepolitiche, ma esclusivamente culturali, in linea con la Dottrina sociale della Chiesa e le indicazioni del Concilio Vaticano II. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul contributo che i laici cristiani possono offrire alla società, anche nel contesto cagliaritano e sardo, sia nei contenuti che nello stile.

La riflessione a più voci – con don Bruno Bignami dialogheranno il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, Rita Dedola, Tonino Secchi ed Enzo Tramontano – è un invito a ritornare/riscoprire i veri fondamenti della politica come forma elevata di carità.

La manifestazione coinvolge alcune rappresentanze dell’associazionismo cattolico organizzato impegnate in modi diversi nella diocesi di Cagliari: Azione cattolica italiana, Acli, Agesci, Associazione “Beata suor Nicoli”, Amici sardi di Assisi, Ass.ne “Domo Mia”, Comunione e Liberazione, Congregazione Artieri San Michele, Comunità di vita cristiana, Movimento Focolari di Cagliari, Gruppo “G. Toniolo”, Movimento ecclesiale impegno culturale (Meic), Società “San Vincenzo de’ Paoli” Odv, Ucsi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /