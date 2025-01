Lavoro: Mcl Calabria, il 31 gennaio a Lamezia Terme la Conferenza regionale dei servizi

Si terrà a Lamezia Terme, venerdì 31 gennaio, la Conferenza regionale dei servizi del Movimento cristiano lavoratori. Saranno presenti tutti i responsabili nazionali, per una giornata di lavoro e confronto, tra novità e nuove sfide, all’insegna della “professionalità e della vicinanza alle persone”. Per Mcl i Servizi hanno sempre rappresentato – spiega una nota della segreteria regionale – un “elemento identificativo. È una caratteristica che trova le sue ragioni in una scelta voluta, convinta e condivisa da tutti i dirigenti che si sono susseguiti, in quanto i Servizi hanno una doppia valenza. Da un lato sono il nostro contatto con “la gente” – lavoratori, disoccupati, inoccupati, studenti, pensionati e cittadini in genere – che si rivolgono ai nostri uffici presenti in regione, per richiedere assistenza, consulenza, tutela, formazione, pareri, spesso semplici consigli. Sono le nostre radici popolari nella società, per mezzo delle quali ne recepiamo i bisogni e le istanze e ne diventiamo portatori, lo dicevamo prima”. In questi anni – ribadisce Mcl – “si è lavorato e, si continua a farlo, alla riorganizzazione dei Servizi ripensando a un sistema integrato dei servizi Mcl come attore sociale in grado di far fronte all’evoluzione del welfare, ci si è dati una veste più moderna: un’azione di rinnovamento che diviene irrinunciabile per far fronte alla richiesta da parte degli utenti di un’erogazione dei nuovi servizi, che debbono unirsi a quelli tradizionali, i quali dovranno essere forniti pensando di più alla loro qualità. Tutto ciò comporterà il dover lavorare in vari ambiti: organizzazione del lavoro, presenza nel territorio, formazione degli operatori, promozione dei servizi ed informatizzazione”. I lavori del 31 gennaio saranno aperti dal presidente regionale Mcl, Leonardo De Marco. Seguiranno i saluti del segretario generale Mcl, Vincenzo Massara, mentre le conclusioni saranno affidate a Guglielmo Borri, vicepresidente vicario Mcl e presidente del Patronato Sias.

