Violenza su donne: Telefono Rosa Piemonte-Università Torino, sta per partire il secondo corso di formazione “Dal riconoscimento alla risposta operativa”

Sta per prendere il via la seconda edizione del corso di formazione realizzato congiuntamente da Telefono Rosa Piemonte e Università degli Studi di Torino sul tema “La violenza maschile contro le donne: dal riconoscimento alla risposta operativa”. Un corso interdisciplinare e interdipartimentale, che investe l’intera Università e che consente a studentesse e studenti di approfondire la conoscenza del complesso fenomeno strutturale e di acquisire crediti formativi specifici.

Per iniziativa di Telefono Rosa Piemonte stanno per riprendere anche le iniziative capillari di incontro, confronto e formazione presso i Comandi e le Stazioni dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Torino, afferenti al Comando provinciale e al Reparto Operativo e Nucleo Radiomobile. Un fitto calendario di impegni per “condividere e diffondere informazioni e competenze contro ogni forma di violenza su donne e ragazze”, si legge in un comunicato dell’organizzazione. “Restano in prima linea, ampliate e riorganizzate, le attività di accoglienza, ascolto e accompagnamento delle donne offese dalla violenza maschile – prosegue il comunicato -, con orari ancora più estesi e nuove opportunità per le donne e le giovani donne che necessitano di aiuto, supporto o anche solo informazioni, che vengono estese anche al contesto positivo (familiare, amicale, lavorativo) delle donne e ragazze in momentanea difficoltà: perché la lotta alla violenza maschile sulle donne deve essere un impegno di cittadinanza e di vicinanza, e non solo un problema di chi è direttamente colpita”.

