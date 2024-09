Vescovi Lazio: pubblicheranno nel gennaio 2025 un documento sull’educazione alla fede dei ragazzi

Lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024, presso il Centro Santa Maria dell’Acero in Velletri si è tenuta l’assemblea plenaria dei vescovi della Conferenza episcopale laziale (Cel).

L’incontro si è aperto con una relazione di mons. Mariano Crociata, vice presidente della CEL e presidente della Commissione regionale Dottrina della Fede, Annuncio e Catechesi, circa il cammino dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi nella regione Lazio, anche alla luce del convegno regionale degli Uffici Catechistici diocesani tenutosi ad Anagni il 4 e 5 luglio 2024. In seguito a quanto emerso, i vescovi hanno concordato di pubblicare nel prossimo mese di gennaio 2025 un documento che proporrà a presbiteri, diaconi, catechisti, famiglie e fedeli del Lazio alcuni criteri condivisi sull’educazione alla fede dei ragazzi, tenendo presente l’importanza del coinvolgimento in essa di tutta la comunità ecclesiale.

È seguita una relazione di padre Hans Zollner sul tema della Tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella regione ecclesiastica laziale. Si è dunque proceduto ad alcuni adempimenti e nomine: don Pietro Rongoni, della Diocesi di Civita Castellana, è stato nominato Assistente Regionale Unitalsi; Caterina Cossiga, è stata nominata Incaricata Regionale Femminile della Fuci. I vescovi hanno anche condiviso alcune iniziative in vista del Giubileo del 2025.

