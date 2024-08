Spiritualità: Forum sociosanitario, un Pellegrinaggio a Lourdes per promuovere pace e salute

(Foto Aldo Bova)

“Il Forum delle associazioni sociosanitarie in un momento storico di grandi difficoltà nelle comunità locali , nel paese intero e nel mondo, ritiene che bisogna arricchirsi nella fede, abbeverarsi culturalmente e spiritualmente alle sorgenti, che insegnano a vivere, amando l’altro ; ma, innanzitutto bisogna nutrirsi del Cristo, assumendo l’Eucaristia e con dentro il Signore, riempiti di misericordia, con l’aiuto dello Spirito Santo, lavorare per tentare di offrire il proprio contributo per costruire la civiltà dell’amore”. Lo scrive il presidente del Forum sociosanitario, Aldo Bova, a proposito del Pellegrinaggio a Lourdes, a fine luglio. Il Forum, partito qualche anno addietro con 5 associazioni di carattere nazionale, è ora costituito da 15 associazioni nazionali, da 5 Forum regionali (Valle d’Aosta, Marche, Campania, Puglia e Sicilia) e da 120 strutture territoriali che hanno al centro delle loro attività la persona umana. “Con questo Pellegrinaggio il Forum ha desiderato fare in modo che un’ampia rappresentanza del mondo italiano della salute e della vita incontrasse la Mamma Celeste di Lourdes”, aggiunge Bova. Il Pellegrinaggio è stato oraganizzato dallo stesso presidente coadiuvato da Antonio Falcone, responsabile nazionale della Rete territoriale del Forum. Il Pellegrinaggio è stato accompagnato e guidato spiritualmente da don Isidoro Mercuri Giovinazzo, parroco ad Aosta, presidente nazionale dell’Aipas, Vicepresidente nazionale del Forum e guida spirituale del Forum.

I momenti del Pellegrinaggio sono stati vissuti insieme ai Medici dell’Amil (Association Medicale Internationale N.D. de Lourdes), presieduta da Alessandro de Franciscis , medico permanente e presidente del Bureau des Constatations Medicales di Lourdes e grand’ospedaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Forum ha anche incontrato , presso la cappella dei Santi Cosma e Damiano, il vescovo di Tarbes- Lourdes, mons, Jean Marc Micas, .

Durante il Pellegrinaggio a Lourdes si è svolto anche un convegno del Forum e dell’Amil , tenutosi presso la sala Hemicycle con collegamento in telematica e moderato da Aldo Bova e da Alessandro de Franciscis. Il tema del convegno è stato “ Educare alla pace, promuovere la pace e la salute, pregare per la pace e per i sofferenti” Il presidente Bova ha affermato: “ L’esperienza del Pellegrinaggio ai piedi della Grotta di Massabielle ci ha arricchiti tutti moltissimo nello spirito, creando in noi una fortissima motivazione per lavorare avendo dentro la forza dell’Eucaristia , per il bene comune alla luce del Vangelo. Il convegno, sviluppatosi sui temi della promozione della pace e della salute, si è arricchito di tanti contributi , che ci aiuteranno molto nella nostra azione concreta per la pace e per la salute”. Del convegno saranno pubblicati gli Atti.