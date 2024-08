Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali al Nord. Allerta gialla in sei regioni”

“Un’area d’instabilità sta raggiungendo le nostre regioni settentrionali, causando un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi sparsi, localmente di forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini”. Lo si legge in una nota del Dipartimento della Protezione civile, che – sulla base delle previsioni disponibili -, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 8 agosto, allerta gialla nella Provincia autonoma di Trento, in Basilicata, in Calabria e su ampi settori di Abruzzo, Molise e Puglia”.

