Salute: Istituto superiore sanità, ad oggi 324 casi di Dengue, tutti importati. Nessun decesso

Sono 324 i casi confermati di Dengue segnalati ad oggi nel 2024 al Sistema nazionale di sorveglianza delle arbovirosi dell’Istituto superiore di sanità. Tutti questi casi sono stati contratti durante viaggi all’estero, la maggior parte in Brasile (68) . È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Iss-Istituto superiore di sanità sulle arbovirosi, aggiornato per il virus Dengue al 5 agosto e diffuso oggi. In circa un mese si contano 41 nuove infezioni mentre non si registrano decessi.

Dei 324 infettati il 49% sono maschi il 51% femmine, con un’età mediana di 40 anni. A livello regionale i casi sono concentrati in Veneto (49), Lazio (48) e Lombardia (44). Dal 1° gennaio al 5 agosto, dal Sistema nazionale di sorveglianza per le arbovirosi risultano inoltre: 4 casi confermati di Zika Virus (tutti associati a viaggio all’estero, nessun decesso); 8 casi confermati di Chikungunya (tutti associati a viaggi all’estero, età mediana di 51 anni, 50% di sesso maschile e nessun decesso); 31 casi confermati di infezione neuro-invasiva – Tbe (29 casi autoctoni e 2 associati a viaggio all’estero, età mediana di 55 anni, 74% di sesso maschile e nessun decesso); 47 casi confermati di Toscana Virus (tutti autoctoni, età mediana di 53 anni, 66% di sesso maschile e nessun decesso).

