Spiritualità: Torino, dal 15 a 20 luglio l’Incontro internazionale delle Équipes Notre-Dame

Sarà ospitato a Torino, dal 15 al 20 luglio, il “XIII Incontro Internazionale delle Équipes Notre-Dame”. Alla Inalpi Arena sono in programma sei giorni con momenti d’incontro, preghiera, meditazione e riflessione a partire dal tema “Andiamo con cuore ardente” sulle tracce del Vangelo di Luca e i versetti dedicati ai discepoli di Emmaus.

Come viene spiegato in un comunicato dell’arcidiocesi di Torino, al raduno del capoluogo piemontese, che segue quello del 2018 organizzato a Fatima, è prevista la partecipazione di 7mila e 600 persone tra coppie di sposi, sacerdoti, religiosi e religiose provenienti da tutto il mondo.

Le Équipes Notre-Dame – viene ricordato – sono un movimento laicale di spiritualità coniugale, nato per rispondere all’esigenza delle coppie di sposi di vivere in pienezza il sacramento del matrimonio. Nel mondo sono oltre 9mila e 500 i gruppi di coppie che costituiscono il movimento. Anche in Italia le Équipes Notre-Dame, attive dal 1959, sono numerose e presenti in quasi tutte le regioni.

L’evento verrà presentato mercoledì 10 luglio, alle 12, in una conferenza stampa che si terrà nella Sala Colonne di Palazzo di Città, a Torino: interverranno i responsabili internazionali delle Équipes Notre-Dame, Clarita e Edgardo Bernal, il vescovo ausiliare di Torino, mons. Alessandro Giraudo, la vicesindaca della città, Michela Favaro, e l’assessore della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.

