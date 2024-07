Diocesi: Caritas Campobasso-Bojano, una cerimonia commemorativa per i 10 anni della Casa degli Angeli

Con la venuta del Santo Padre in Molise, dieci anni fa, veniva inaugurata la Casa degli Angeli, il Centro servizi della Caritas diocesana di Campobasso-Bojano gestita dall’Associazione Shomer Aps, suo braccio operativo, a favore di singoli e nuclei familiari in difficoltà economiche abitative e sociali.

Al suo interno vi sono diversi servizi, tra cui un dormitorio, una mensa, un emporio solidale, che mirano non solo a soddisfare le richieste direttamente esplicitate dai beneficiari ma anche a sviluppare le capacità e le risorse di ciascuno per una rieducazione completa.

Presso la Casa degli Angeli si è tenuta una cerimonia commemorativa per i suoi dieci anni di attività presieduta dall’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni, si legge sul sito diocesano.

Nelle parole di mons. Colaianni, “questa opera segno, raccolta da tanti, ha restituito una carità diffusiva a chi è nel bisogno. L’essere insieme ha fatto la differenza è il bene comune che prende forma. La carità è amare i fratelli e l’incontro con l’altro un obbiettivo da serbare nel cuore. Un grazie a tutti gli angeli silenziosi che hanno seminato il bene”.

“Dieci anni al servizio del prossimo, del fratello proveniente da ogni parte del mondo, a cui si tende ogni giorno una mano cercando di alleviare le difficoltà di questa vita”, ricorda la diocesi.

“Un cammino complesso, in cui le difficoltà non sono mancate, ma non è mai mancata la certezza di quello che la Casa degli Angeli rappresenta: una realtà, un porto sicuro per chi ha perso la rotta, un punto di ripartenza per quanti chiamati a ritrovare sé stessi si mettono al servizio degli altri”, conclude la diocesi.

