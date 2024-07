Diocesi: Vercelli, sarà il vescovo Michele Tomasi (Treviso) a presiedere la messa solenne per la festa di Sant’Eusebio

Sarà mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia, a presiedere nella mattinata di giovedì 1° agosto nella cattedrale di Vercelli la santa messa pontificale per la festa di Sant’Eusebio, patrono della città, dell’arcidiocesi e del Piemonte. Il rito sarà concelebrato dall’arcivescovo diocesano, mons. Marco Arnolfo, da mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta e presidente della Conferenza episcopale piemontese, e dai vescovi della Provincia ecclesiastica del Piemonte orientale. Al termine della funzione, animata dalla Cappella musicale eusebiana e dalla Camerata Ducale (dirette rispettivamente da mons. Denis Silano e dal maestro Guido Rimonda), seguirà nella cappella del patrono un tempo di adorazione eucaristica, a partire dalle 12, animato dalle suore di Sant’Eusebio, e terminerà intorno alle 16.15; alle 16.30 mons. Arnolfo presiederà i secondi vespri pontificali con i canonici del Capitolo metropolitano e del Capitolo collegiale di Sant’Agata in Santhià, al termine dei quali impartirà la benedizione eucaristica.

Per prepararsi alla festa patronale, da oggi sono in programma tre serate che si terranno nella cattedrale di Sant’Eusebio, con il canto dei vespri e la benedizione eucaristica, con inizio alle 21. All’appuntamento sono invitati in particolare i fedeli delle comunità pastorali cittadine, suddivise per le tre serate.

Un altro appuntamento tradizionalmente “eusebiano”, ricordano dall’arcidiocesi, sarà il pellegrinaggio diocesano a Oropa, martedì 6 agosto, con la santa messa delle 10.30 nella basilica superiore, presieduta da mons. Arnolfo, e nel pomeriggio con il rosario (ore 15) seguito dal canto dei vespri. È volontà dell’arcivescovo di rilanciare l’antica consuetudine del pellegrinaggio a piedi, con partenza verso Oropa alle 7 dalla località “Bottalino” del Piazzo di Biella. Durante il tragitto, di circa 3 ore, sarà recitato il santo rosario.

