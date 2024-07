Diocesi: Brescia, l’Agorà dei giovani di Lumezzane da oggi a Palermo “Sui passi della giustizia e della libertà”

“Sui passi della giustizia e della libertà”. Questa la proposta dell’Agorà dei giovani di Lumezzane che vedrà una decina di partecipanti da oggi al 3 agosto visitare Palermo per scoprire, sulle tracce di alcune figure importanti, il senso dell’impegno attivo nella comunità.

“L’esperienza – ha spiegato al settimanale diocesano di Brescia ‘La voce del popolo’, suor Loredana Boniotti delle suore Dorotee di Cemmo – nasce e chiude una serie di incontri che abbiamo fatto in vista delle elezioni amministrative e ci siamo chiesti come prenderci cura del paese in cui viviamo, come spenderci per la comunità e ci siamo anche chiesti se ne valga ancora la pena nel 2024 di donarsi per la comunità e donare la vita per il bene”. I giovani lumezzanesi nel capoluogo siciliano incontreranno le storie di cinque uomini che – aggiunge suor Boniotti – hanno dato la vita “in diversi campi per il bene, chi lottando contro la mafia e chi servendo i poveri della città: chi attraverso la magistratura, chi il giornalismo, chi la parrocchia, chi nella povertà delle vie nei paesi”.

In programma visite alla casa in memoria di Peppino Impastato, alla casa, la parrocchia e il centro “Padre Nostro” di don Pino Puglisi, al museo di Falcone e Borsellino e alla missione “Speranza e Carità” di fratel Biagio Conte. “Ci lasceremo interrogare da queste vite – ha raccontato suor Boniotti – e ci concentreremo sul finire in una mezza giornata di ritiro per rielaborare interrogativi e la bellezza che avremo conosciuto. Ci ritagliamo uno spazio per noi con Dio, spazio che nella vita quotidiana non è così facile avere”. “Il desiderio – rivela don Michele Tognazzi, parroco dell’Unità pastorale Valgobbina – è che al rientro e nel quotidiano, da questi giovani possa nascere una testimonianza e una condivisione concrete in favore della cultura e della politica tra la nostra gente, giovani in primis”. L’Agorà dei giovani che da tempo opera sul territorio Lumezzanese è guidata da don Marcellino Capuccini e suor Loredana Boniotti.

