Commissione europea: orientamenti per il nuovo Bauhaus, trasformare l’ambiente edificato nel segno di sostenibilità, inclusività, bellezza

(Foto Commissione Ue)

Sono a disposizione da oggi gli “orientamenti in materia di investimenti del nuovo Bauhaus europeo”, uno strumento che contiene le indicazioni per mettere in pratica questa iniziativa politica e di finanziamento dell’Ue lanciata dalla prima Commissione Von der Leyen nel 2021 per cercare di trasformare l’ambiente edificato con un approccio che tiene insieme sostenibilità, inclusione e bellezza, nel rispetto della diversità dei luoghi, delle tradizioni e delle culture in Europa e nel resto del mondo. Gli orientamenti sono pensati per gli investitori pubblici e privati e gli sviluppatori e contengono le migliori pratiche e indicazioni sulle garanzie di qualità. Sono frutto della collaborazione tra la Commissione e il programma di consulenza Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), finanziato dalla Commissione stessa e dalla Banca europea per gli investimenti. “Tutti gli Stati membri”, spiega la nota della Commissione, “dovrebbero effettuare ingenti cicli di investimenti nell’ambiente edificato per affrontare sfide quali la neutralità climatica, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la rapida urbanizzazione, la risposta alle crisi umanitarie, nonché l’accessibilità, anche economica, di alloggi sostenibili di alta qualità, la costruzione e la ristrutturazione”.