Salute e cultura: Us Acli Marche, martedì 16 luglio a San Benedetto del Tronto una camminata letteraria

Nell’ambito del progetto “Salute in cammino per la cultura” realizzato da Us Acli Marche Aps, Assessorato al turismo del Comune di San Benedetto del Tronto e Regione Marche, martedì 16 luglio si svolgerà una camminata letteraria a San Benedetto del Tronto.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 davanti alla rotonda di Piazza Giorgini, dove prenderà il via un evento culturale con guida turistica abilitata dedicato alla lettura.

L’iniziativa racconterà la città di San Benedetto del Tronto attraverso la memoria di scrittori, viaggiatori e poeti.

Il percorso cittadino, adatto a persone di ogni età, che sarà attraversato, toccherà vari punti di San Benedetto del Tronto. In ognuno di essi ci sarà la possibilità di conoscere meglio la storia della città rivierasca, attraverso la lettura di quanto contenuto in varie pubblicazioni.

Quello del 16 luglio è il secondo di 4 appuntamenti con “Salute in cammino per la cultura”. Dopo il via con la “Camminata al tramonto alla Sentina”, con 200 partecipanti, i prossimi sono fissati per il 23 luglio (partenza da Piazza Nardone alle 21,30 e visita guidata sul tema “Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”) e il 20 agosto (partenza davanti Decathlon – Centro commerciale Porto Grande Porto d’Ascoli alle 18 e camminata al tramonto lungo i sentieri della Riserva naturale della Sentina con un percorso fino alla foce del fiume Tronto).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /