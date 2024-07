Movimento dei Focolari: Tonadico, il 16 luglio l’evento “Tra Cielo e terra – 75 anni fa un generativo patto di unità: da Primiero al mondo”

“Non solo memoria. Un evento di grande attualità, avvenuto in un tempo non molto dissimile dal nostro. 75 anni fa il quadro geopolitico vede la nascita della Nato, la divisione in due della Germania, l’inizio della guerra arabo-israeliana; l’esercito della Corea del nord invade la Corea del Sud”. Così Alberto Lo Presti, professore di Storia delle dottrine politiche presso l’Università Lumsa e l’Istituto universitario Sophia, tra gli organizzatori dell’evento in programma il 16 luglio, a Tonadico (Tn), “Tra Cielo e terra – 75 anni fa un generativo patto di unità: da Primiero al mondo”.

A Tonadico di Primiero, nella chiesa allora dei Cappuccini, quel 16 luglio 1949 un originale “patto di unità” tra la trentina Chiara Lubich, fondatrice dell’allora nascente Movimento dei Focolari, e lo scrittore e politico Igino Giordani segna l’inizio di una profonda esperienza spirituale poi denominata “Paradiso ’49”. La scintilla accesa quel giorno, continua a irradiare di luce l’impegno di tanti nel mondo volto a costruire l’unità fra le persone, i gruppi e le nazioni attraverso il dialogo, la pace, la giustizia sociale. E oltre.

A rinnovare la memoria e offrire una lettura nell’attualità saranno una celebrazione nella stessa chiesa ora delle Clarisse, un approfondimento culturale a cura della Scuola Abba, il Centro studi del Movimento dei Focolari che da più di 25 anni studia l’impatto della luce del ’49 su diverse discipline -dalla politica, economia e ecologia, alla teologia, psicologia e comunicazione – e un itinerario artistico curato da una équipe di musicisti in luoghi significativi: le chiese di s. Bartolomeo e di San Vittore, e il Palazzo Scopoli di Tonadico.

Il programma prevede, alle ore 10, nella chiesa di S. Antonio di Padova delle suore Clarisse Cappuccine, a Tonadico, introduzione all’evento del 1949 e santa messa celebrata da mons. Piero Coda, segretario generale della Commissione teologica internazionale. Alle ore 11 approfondimento culturale a cura del Centro studi del Movimento dei Focolari “Scuola Abbà” con interventi di Piero Coda, Alberto Lo Presti, S. Rondinara, Annamaria Rossi , Albino Dell’Eva. L’incontro si svolgerà nella Sala Negrelli della Comunità di Primiero, in via Roma 19.

L’evento del mattino sarà visibile sul canale YouTube https://www.youtube.com/@Focolaritalia.

Alle ore 15, itinerario artistico in più tappe: Baita Paradiso in Via Chiara Lubich (Tonadico), Chiesa S. Sebastiano, Palazzo Scopoli, Chiesa S. Vittore.

