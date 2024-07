Diocesi: Isernia-Venafro, dal 15 luglio corso estivo di canto gregoriano

Il Centro studi Liturgia e Musica (CeLiMu) dell’Ufficio liturgico diocesano di Isernia-Venafro presentae il V corso estivo di canto gregoriano che si svolgerà presso l’abbazia di San Vincenzo al Volturno (Is) dal 15 al 20 luglio.

il corso, organizzato dalla diocesi in collaborazione con l’abbazia di San Vincenzo, ha ottenuto il favore della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, della Congregazione sublacense cassinese e della Federazione picena delle Monache Benedettine; inoltre, quest’anno, può vantare i patrocini del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede, del Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo, del Pontificio Istituto di Musica sacra, della Regione Molise, del Conservatorio di Campobasso, dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dell’International Association Vox Gregoriana e di musicologie medievali.

La proposta formativa consta di 4 corsi ordinari (cregoriano I base e cregoriano II avanzato, accompagnamento e canto del solista) e di molte attività supplementari (seminari e approfondimenti in presenza e/o online). Ai docenti don Nicola Bellinazzo, don René Hernández e Marco Di Lenola, si aggiunge Marta Guassardo (docente di tecnica vocale dei Pueri Cantores della Cappella musicale del duomo di Milano). Saranno trasmesse online (per quanti intendono seguire una parte del corso a distanza) le relazioni tenute da personalità del panorama internazionale come Dominique Crochu (Francia), Franz Karl Prassl (Austria) e Susi Ferfoglia (Polonia). Previsti anche gli interventi di sr. Elena Massimi (presidente dell’Associazione professori di liturgia e coordinatore della sezione Musica per la liturgia dell’Ufficio liturgico nazionale della Cei) e di Pasquale Tripepi. Sono stati messi in programma, inoltre, un seminario di avviamento alla lettura della notazione quadrata (indicato a quanti si avvicinano al mondo del canto gregoriano), un seminario sulle melodie della terza edizione del Messale Romano e la tavola rotonda “Canto gregoriano: spiritualità, liturgia e stile di vita”. Il corso aprirà con l’abate di Montecassino, dom Luca Fallica. A conclusione, il vescovo di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti, presiederà la celebrazione nella quale i corsisti daranno saggio delle conoscenze acquisite.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /