Mediterraneo: dal 14 al 21 luglio il Consiglio dei giovani si riunisce di nuovo in presenza a Roma, Fiesole, Firenze e La Verna

Dal 14 al 21 luglio i 34 giovani delegati dalle Conferenze episcopali e dai Sinodi delle Chiese cattoliche che hanno dato vita al Consiglio dei giovani del Mediterraneo si incontreranno di nuovo in presenza a Roma, Fiesole, Firenze e La Verna. Il Consiglio, la cui attività è promossa e sostenuta dalla Cei attraverso la Rete Mare Nostrum, si è riunito mensilmente on line a partire da settembre. Anche il Direttivo del Consiglio si è riunito ogni mese congiuntamente alla Segreteria composta dai rappresentanti della Rete Mare Nostrum e dal delegato della Cei. In questi mesi il lavoro si è sviluppato lungo due direttrici, si legge in una nota del Consiglio, con “il confronto fra i giovani delegati, raggruppati in specifici gruppi di lavoro, sulle quattro linee progettuali individuate (Educazione alla fede; Educazione formale e informale; Dottrina sociale e impegno civico; Scambi di esperienze di networking, dialogo ecumenico e interreligioso)” e “con l’elaborazione di alcune proposte di progetti, che saranno oggetto di questa nuova riunione plenaria”.

I giovani delegati arriveranno a Roma domani. Dopo una giornata di ambientamento e visita della città, il 14 luglio è previsto il trasferimento a Fiesole, dove, presso il Seminario Vescovile, il Consiglio ha la sua sede, inaugurata nell’aprile scorso. Lunedì 15 luglio sono in programma due sessioni di lavoro, una al mattino e una al pomeriggio per analizzare i progetti presentati dai giovani; alle 21 è previsto un incontro organizzato assieme alla pastorale giovanile della diocesi. Martedì 16 luglio il Consiglio verrà ricevuto in Vaticano dal segretario di Stato, card. Pietro Parolin. Una terza sessione si terrà al mattino di mercoledì 17 luglio con il trasferimento nel primo pomeriggio a Firenze per due incontri istituzionali: alle ore 16 con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e alle 18 con l’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli, presso il Seminario di Firenze. Giovedì 18 luglio sono previste altre due sessioni di lavoro, una al mattino per approfondire come far conoscere i progetti, e una al pomeriggio con il vicario apostolico dei Latini di Beirut, mons. César Essayan. La giornata di venerdì 19 luglio sarà invece dedicata alla visita al santuario della Verna in occasione dell’800° anniversario delle Stimmate di San Francesco; nel pomeriggio dopo la processione e la messa al santuario, il trasferimento a Pratovecchio per la cena e il rientro a Fiesole. Sabato 20 luglio il ritorno a Roma da dove i giovani ripartiranno per i loro Paesi.

