Marocco: “TeenformAZIONE”, reportage e aiuti per sostenere chi aiuta migranti e terremotati

È stata presentata nei giorni scorsi “TeenformAZIONE – Missione Marocco”, l’iniziativa, dai risvolti sociali e mediatici, promossa dai ragazzi di Teenformo.it che da qui al prossimo autunno terrà impegnata l’Associazione Giovanile di Volontariato. Teenformo (www.teeninformo.it), ricordiamo, è un servizio di informazione con sede nelle Marche, che si occupa di portare all’attenzione di tutti, specialmente i più giovani, i fatti che accadono nel mondo e che vengono ignorati dai canali di comunicazione ufficiali: alla conferenza stampa era presente anche il presidente dell’OdG Marche Franco Elisei. Il progetto culminerà nel viaggio che un gruppo di una dozzina di associati compirà in Marocco, dove verranno realizzate le riprese per un reportage e verranno consegnati aiuti concreti per sostenere il lavoro di chi in terra d’Africa si preoccupa di aiutare i migranti e i terremotati della zona di Marrakech.

La proposta nasce da una esperienza diretta e dalla precisa volontà di tradurre l’informazione in autentica buona prassi. Lo scorso dicembre, infatti, i giovani di Teenformo.it, nei consueti incontri proposti online hanno posto l’attenzione sui temi della convivenza pacifica e costruttiva tra culture, etnie e religioni diverse, a cui ha partecipato, in collegamento da Rabat, padre Renato Zilio, scalabriniano che ha invitato il gruppo stesso ad andare a vedere di persona come le comunità cristiane vivono in armonia con quelle musulmane e aiutano i migranti che passano per quella rotta. Attraverso un mirato lavoro organizzativo, la missione ha preso via via forma nelle sue tre principali direttive: in primis quella informativa, con la presenza in Marocco, dal 28 novembre al 7 dicembre, di una troupe per realizzare filmati e interviste ai migranti, ai terremotati e agli operatori che li assistono: in particolare, ma non esclusivamente, si farà riferimento per i migranti alla cattedrale di Rabat e ai soggetti che si occupano dell’assistenza in loco (“Les Cigognes de la Cathédrale”) e alla Caritas di Marrakech per quanto concerne i terremotati; quindi, quella solidale, con la consegna di una somma proveniente da una raccolta fondi già avviata a sostegno di chi opera a sostegno dei migranti e delle comunità colpite dal terremoto; infine, quella testimoniale, dal momento che, una volta rientrati in Italia, i giovani reporter creeranno un video reportage che poi verrà diffuso attraverso i canali dell’Associazione. A tal proposito, va segnalata la preziosa collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, che contribuirà contribuirà a sostenere le spese per la realizzazione tecnica del contenuto multimediale. La missione in Africa tuttavia non è l’unica iniziativa avanzata da Teenformo.it: tra le altre, si ricorda “Venti di News”, una proposta di sensibilizzazione, veicolata anche attraverso la piattaforma di campagne online Change.org, per invitare il mondo delle scuole ad occuparsi più assiduamente all’informazione.

