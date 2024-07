Intelligenza artificiale e cyber security: Univ. Sapienza e Regione Lazio, il 15 luglio presentano online un hackathon

Lunedì 15 luglio, Sapienza Università di Roma, in collaborazione con Lazio Innova-Regione Lazio, terrà alle 15:30 un talk on-line di 45 minuti per presentare le opportunità offerte dall’iniziativa, CyberHack4AI: un hackathon che si terrà dall’1 al 3 ottobre dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale e del cyber security. Una sfida di innovazione rivolta a studenti, laureati, dottorandi, assegnisti, ricercatori e docenti dell’Ateneo romano.La maratona, si legge in una nota, “è una full immersion di talenti, competenze, creativi, appassionati per far nascere nuove idee e lanciare soluzioni innovative: circa 24 ore per ideare, progettare, sperimentare attraverso l’uso di tecnologie abilitanti, sviluppo di software originali, animazioni, giochi connessi a temi imprenditoriali che vadano a soddisfare un’esigenza di mercato che possa essere trasformata in Startup. I migliori tre progetti riceveranno sia premi in denaro che in servizi per i tre team vincitori”. La maratona, che si svolgerà in presenza all’interno del Centro Saperi&Co di Sapienza, nato con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza e l’innovazione, vedrà alternarsi di attività in presenza per il team working dei partecipanti, workshop, webinar e brevi sessioni di mentoring. Tra le aziende partner dell’evento e che faranno da advisor ai progetti ci sono Telsy, Asc 27, Cyber4.0 e Zest S.p.A. Domande di iscrizione entro il 31 luglio qui