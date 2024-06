Libri: adolescenti, “non sono di cristallo, ma diamante”. Travaini racconta l’età della crescita

“Gli adolescenti sono un’occasione, un momento propizio perché tutta la comunità ri-nasca con loro, si ristrutturi e si rinnovi grazie alla loro presenza, attraverso l’opera di discernimento che operano in sé e che si estende al mondo circostante”. Lo si legge nella prefazione firmata dalla pedagogista Alessandra Augelli dell’Università Cattolica, al volume “Non sono di cristallo, ma diamante. Adolescenti in un mondo terribilmente affascinante”, di Fabrizio Travaini, pedagogista e insegnante, pubblicato per i tipi di In Dialogo. “Ascoltare gli adolescenti è un esercizio complesso. Sono esigenti. Ricercano credibilità. E provocano, nel senso più profondo del termine: chiamano verso un’ulteriorità, convocano a dare ragione – scrive Augelli – e senso a ciò che accade. Sollecitano a vedere realtà date per scontate. Dissodano terreni e perciò spesso disturbano, infastidiscono. Pongono questioni non per avere soluzioni, ma per avviare processi”. “Fabrizio Travaini in questo libro ci fa percepire l’entusiasmo, il fascino, la bellezza e le potenzialità che possono scaturire dallo stare in presenza degli adolescenti, del prestare loro ascolto, nel dar loro voce. È un testo che elabora riflessioni e che offre chiavi di lettura significative proprio a partire dall’esperienza diretta di ragazzi e ragazze, delle loro emozioni e dei vissuti raccontati”.

Un libro, specifica l’editore, “pensato per genitori, educatori e insegnanti di preadolescenti e adolescenti, come spazio in cui poter rileggere e riflettere sulla fisionomia della loro età e comprenderne la bellezza”.

