Comitato Regioni Ue: Bruxelles, in plenaria il voto europeo, ecosistemi naturali e “blue deal”

Si riunisce la plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles i prossimi 19 e 20 giugno. Al primo punto all’ordine del giorno compare un ritorno sui risultati delle elezioni europee 2024, che prevederà dichiarazioni dei gruppi politici. Seguirà un dibattito sulla politica agricola comune, con il commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski, e uno sul “miglioramento del sostegno dell’Ue agli ecosistemi regionali di ricerca e innovazione”, con gli interventi delle commissarie Iliana Ivanova, responsabile per l’innovazione e la ricerca, ed Elisa Ferreira, che si occupa di coesione e riforme. Sul tema “gestione idrica sostenibile per il futuro delle città e delle regioni” interverrà per raccontare la sua esperienza Taleb Abderrahmane El Mahjoub, sindaco di Tevragh Zeina (Mauritania). Nel corso dei lavori saranno resi noti i nomi dei vincitori del premio Regione imprenditoriale europea 2025. In questo 2024, detentori del titolo sono Famalicão (Portogallo), la Moravia meridionale e Brno (Repubblica ceca) e il Friuli Venezia Giulia (Italia). Sarà inoltre votato in assemblea un parere che, riprendendo la proposta del Comitato economico sociale europeo (Cese) per un “blue deal europeo” a integrazione del ben più noto “green deal”, in materia di gestione, tutela e protezione dell’acqua con politiche coerenti a livello comunitario. Nel caso del Comitato delle regioni, la prospettiva è quella dello sviluppo agricolo e rurale.

