Giornata mondiale rifugiato: Lodi, domani la Caritas ospiterà l’incontro “Per motivi di giustizia – Storie di sfruttamento lavorativo e caporalato”

“Per motivi di giustizia – Storie di sfruttamento lavorativo e caporalato”. Questo il titolo dell’incontro che domani, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Caritas Lodigiana ospiterà presso Casa Regina Pacis. Nel corso dell’evento, promosso da Casomai (Comunità accoglienti sempre: opportunità mirate all’inclusione), verranno affrontati i temi delle agromafie, dello sfruttamento lavorativo e della tratta.

Relatore sarà Marco Omizzolo, sociologo, docente di Sociopolitologia delle migrazioni all’università La Sapienza e presidente di Tempi Moderni. Esperto di mafie, tratta internazionale e caporalato, nel 2019 è stato nominato, dal presidente Mattarella, Cavaliere della Repubblica per meriti di ricerca e impegno contro il caporalato e lo sfruttamento. Da anni vive sotto protezione per le numerose minacce di morte subite.

L’incontro, con inizio alle 18.30, è reso possibile dal progetto Casomai che vede la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus capofila, insieme a Movimento Lotta fame nel mondo, Associazione il Gabbiano Odv, con il contributo di Regione Lombardia.

