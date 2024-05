Spiritualità: Unitalsi sez. marchigiana, il 16 giugno pellegrinaggio a Loreto per i piccoli

La sezione marchigiana dell’associazione Unitalsi, con il patrocinio del comune di Loreto, propone il pellegrinaggio a Loreto per bambini e bambine nella giornata del 16 giugno. Tema della proposta: “Be a hero. Siamo tutti supereroi”. Il programma, si legge sulla “Voce della Vallesina,” prevede l’accoglienza in via Sisto V dalle 9, i saluti alle 9,30 e le attività di gioco dalle 10,30 alle 13 in piazza Giovanni XXIII. Il pranzo sarà libero. Alle 14,30 ci si ritrova in piazza della Madonna e alle 15 si parteciperà alla santa messa in basilica presieduta dall’arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, a cui seguirà la processione eucaristica e con la presenza di quanti prendono parte al pellegrinaggio regionale delle due giornate del 15 e del 16 giugno. Lo spettacolo di bolle di sapone concluderà la giornata. Hanno aderito alla proposta i Vigili del Fuoco che proporranno delle attività sulla sicurezza in piazza Giovanni XXIII: i bambini e le bambine presenti saranno invitati a fare dei giochi guidati dai vigili del fuoco in servizio e in pensione, a percorrere un tracciato dove i bambini saranno, in piccolo, vigili del fuoco per un giorno. Sarà allestito il percorso chiamato “Pompieropoli”, in una versione ridotta per motivi di spazio, con la gestione del personale in pensione dell’ Associazione nazionale Vigili del fuoco.

Saranno inoltre presenti l’associazione Anfass di Macerata, l’Agesci con il progetto Foulard Bianchi e l’associazione Marche Magiche che porterà l’Heroes Bus. “Questa iniziativa, proposta dall’Unitalsi, è dedicata agli unitalsiani e a tutti – spiega il presidente regionale Massimo Graciotti -, bambini e bambine e le loro famiglie saranno al centro di questa giornata che vuole essere una festa e un’occasione di trovarsi insieme in amicizia. Sarà un dono che vogliamo regalare e regalarci per condividere la fatica della nostra quotidianità, che a volte può essere molto pesante. Il pellegrinaggio bambini dello scorso anno si era svolto all’abbazia di Fiastra l’ultima domenica di agosto e quest’anno torniamo a Loreto, come abbiamo fatto prima del Covid”.

Tutti sono invitati a partecipare, senza la necessità di iscriversi.

